Погода у жовтні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Укргідрометцентр оприлюднив інформацію про те, якою буде погода у жовтні, у другий місяць осені. Читайте далі та дізнайтеся, коли буде похолодання та яку температуру очікувати, прогноз погоди у жовтні 2020.

Вже відомий прогноз погоди на жовтень в Україні. Експерти з Укргідрометцентру заявляють, що українцям варто годуватися до похолодання у жовтні, адже це перехідний період до зими. Температура буде поступово знижуватися, а опади будуть збільшуватися. Температура у другий місяць осені буде на рівні з попередніми роками, а от опадів буде більше.

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Цьогоріч в Україні у жовтні середньомісячна температура коливатиметься у межах 7-12 градусів з позначкою "+". У гірських місцевостях цей температурний показник опускається нижче: у межах від +6 до +7 градусів. Це у межах середніх багаторічних значень. Загалом кліматична характеристика для жовтня стандартна – аномальних температур не очікується для України в цей період.

Щодо опадів, то у містах буде 30-65 мм, а в горах – від 75 до 100 мм. Цей показник у межах середніх багаторічних значень і майже як попереднього місяця. Також ймовірні заморозки на поверхні ґрунту наприкінці місяця, крім південних та більшості центральних областей.

За даними синоптиків, українці повинні готуватися до подальшого переходу осені в зиму, адже бабиного літа вже не буде. Варто звернути увагу на стан каналізаційних систем, щоб не було затоплень. Також проінспектуйте щілини, через які може забувати холодний вітер.

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