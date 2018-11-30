Маск пообіцяв керівнику NASA не курити марихуану на публіці

Глава Національного управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору Джим Брайденстайн провів бесіду з Ілоном Маском щодо його поведінки.

Після бесіди Ілон Маск пообіцяв главі NASA більше не показуватися на публіці з марихуаною або алкоголем.

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Це не додає довіри. Керівникам таких компаній треба мати на увазі, що не можна цього робити, якщо ви очолюєте організацію, яка має намір запускати американських астронавтів, – підкреслив глава NASA.

Ілон Маск пообіцяв публічно не курити

У NASA вирішили провести перевірку культури виробництва на заводах SpaceX, де створюється ракетна техніка, після того, як Маск курив марихуану в прямому ефірі.

У нас відбулося кілька розмов. Можу сказати, що він, як і всі інші, піклується про безпеку і розуміє, що це неприйнятна поведінка, і ви не побачите подібного знову, – підкреслив Брайденстайн.

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