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Маск пообіцяв керівнику NASA не курити марихуану на публіці
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Глава Національного управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору Джим Брайденстайн провів бесіду з Ілоном Маском щодо його поведінки.
Після бесіди Ілон Маск пообіцяв главі NASA більше не показуватися на публіці з марихуаною або алкоголем.
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Це не додає довіри. Керівникам таких компаній треба мати на увазі, що не можна цього робити, якщо ви очолюєте організацію, яка має намір запускати американських астронавтів, – підкреслив глава NASA.
У NASA вирішили провести перевірку культури виробництва на заводах SpaceX, де створюється ракетна техніка, після того, як Маск курив марихуану в прямому ефірі.
У нас відбулося кілька розмов. Можу сказати, що він, як і всі інші, піклується про безпеку і розуміє, що це неприйнятна поведінка, і ви не побачите подібного знову, – підкреслив Брайденстайн.
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