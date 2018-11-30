Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ліга Чемпіонів День Святого Миколая

Маск пообіцяв керівнику NASA не курити марихуану на публіці

  • 47
Ілон Маск - фото 1
Ілон Маск / thetimes

Глава Національного управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору Джим Брайденстайн провів бесіду з Ілоном Маском щодо його поведінки.

Після бесіди Ілон Маск пообіцяв главі NASA більше не показуватися на публіці з марихуаною або алкоголем.

І ще: Ілон Маск заявив, що готовий переїхати на Марс

Це не додає довіри. Керівникам таких компаній треба мати на увазі, що не можна цього робити, якщо ви очолюєте організацію, яка має намір запускати американських астронавтів, – підкреслив глава NASA.

Ілон Маск пообіцяв публічно не курити - фото 292309
Ілон Маск пообіцяв публічно не курити

У NASA вирішили провести перевірку культури виробництва на заводах SpaceX, де створюється ракетна техніка, після того, як Маск курив марихуану в прямому ефірі.

У нас відбулося кілька розмов. Можу сказати, що він, як і всі інші, піклується про безпеку і розуміє, що це неприйнятна поведінка, і ви не побачите подібного знову, – підкреслив Брайденстайн.

Читайте також: SpaceX побудує міні-версію своєї марсіанської ракети

Джерело: theatlantic
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 26 листопада – 2 грудня 2018 для знаків Зодіаку
  • 26 листопада, 18:49
  • 1195
Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу
  • 22 листопада, 23:01
  • 10529
Як зробити смачні домашні чіпси: рецепти з фото
  • 25 листопада, 15:21
  • 563
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Ілон Маск