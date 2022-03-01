"Повний бак" доступний знову: заправки ОККО зняли деякі обмеження

З 28 лютого АЗК мережі ОККО по всій Україні готові знову заправляти дизельним паливом без обмежень. Крім цього, збільшили ліміт продажу для бензину.

Як йдеться на офіційній сторінці OKKO у Facebook, у Києві та Київській області 92 і 95 бензин можна залити до 50 літрів в одну автівку, а не лише 20, як це було раніше.

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Ба більше, дизельне паливо знову продають без обмежень на заправках мережі по всій Україні. Тож опція "до повного" знову доступна.

У ОККО також розповіли, що у касі АЗК можна зняти до 6 тисяч гривень за один раз. Якщо, звичайно, в касі ця готівка є. Розрахуватися при цьому можна і готівкою, і карткою, якщо немає, звісно, технічних несправностей системи.

Зверніть увагу! Статус працюючих АЗК можна дізнатися, зателефонувавши на гарячу лінію 0800501101 або ж подивитися на карті. Дані оновлюють в оперативному режимі.

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