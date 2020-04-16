Пилова буря накрила Київ та область: фото та відео потужної стихії

16 квітня у Києві та Київській області спостерігається масштабна пилова буря. Через пориви вітру, які сягають 17-22 м/с, видимість на дорогах дуже обмежена, тож влада закликає жителів столиці залишатись вдома.

Мешканці населених пунктів Київщини діляться у соцмережах страхітливими кадрами пилової бурі. Як заявив міський голова столиці Віталій Кличко, причиною такої стихії є зміни клімату.

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"Таке погодне явище зумовлене змінами клімату: безсніжна зима, відсутність звичної норми опадів. Як наслідок – повітряна ерозія ґрунтів, зниження рівня ґрунтових вод, що і є причинами утворення пилу, який у столицю приніс північно-західний вітер", – розповів мер Києва.

Кличко також закликав людей бути обережними на вулиці та триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев. Звісно, найбезпечніше з огляду на карантин та погодні умови – залишатись удома.

У ДСНС попередили, що пориви вітру 17-22 м/с відповідають І рівню небезпечності. Синоптик Наталка Діденко радить зачинити вікна та зволожити повітря у домівках. Вона також відзначає, що пилові бурі в Україні трапляються влітку або навесні за сухої та вітряної погоди.

За її словами, завтра, 17-го квітня, сильний вітер стихне, лише в східних областях ще побуде поривчастим, а в Приазов'ї – штормовим. Напрямок вітру зараз – західний, завтра – північно-західний.

Крім Києва, стихія охопила Вишгород, Ірпінь, Українку, Бородянку та навіть Чорнобиль. У зоні відчуження вже розпочались нові пожежі.

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