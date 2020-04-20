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Великдень 2020: знімки спорожнілого Києва здивували мережу

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Великдень 2020: знімки спорожнілого Києва здивували мережу - фото 1

Через посилений карантин і постійні попередження про те, що варто залишатися вдома, кияни вирішили святкувати Великдень у своїх домівках. Дивіться, як виглядав спорожнілий великодній Київ.

Так, у мережі з'явилися фотографії з безлюдними вулицями Києва, на яких абсолютно немає людей. Кадри опублікувала на своїй сторінці у Facebook журналістка Христина Бердинскіх.

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"Пасхальний Київ. (14.00 – 15.00) Усі вдома", – підписала знімки Христина.

На фотографіях, якими поділилася журналістка, можна побачити район Подолу, Контрактову площу, Майдан Незалежності. На всіх кадрах не видно ні душі, вони нагадують сцену з фільму про Апокаліпсис. До речі, машин на фотографіях також майже не видно.

Великдень 2020: знімки спорожнілого Києва здивували мережу - фото 399054

Великдень 2020: знімки спорожнілого Києва здивували мережу - фото 399055

Великдень 2020: знімки спорожнілого Києва здивували мережу - фото 399056

Великдень 2020: знімки спорожнілого Києва здивували мережу - фото 399057

Великдень 2020: знімки спорожнілого Києва здивували мережу - фото 399058

Великдень 2020: знімки спорожнілого Києва здивували мережу - фото 399059

Великдень 2020: знімки спорожнілого Києва здивували мережу - фото 399060

Великдень 2020: знімки спорожнілого Києва здивували мережу - фото 399061

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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