Великдень 2020: знімки спорожнілого Києва здивували мережу

Через посилений карантин і постійні попередження про те, що варто залишатися вдома, кияни вирішили святкувати Великдень у своїх домівках. Дивіться, як виглядав спорожнілий великодній Київ.

Так, у мережі з'явилися фотографії з безлюдними вулицями Києва, на яких абсолютно немає людей. Кадри опублікувала на своїй сторінці у Facebook журналістка Христина Бердинскіх.

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"Пасхальний Київ. (14.00 – 15.00) Усі вдома", – підписала знімки Христина.

На фотографіях, якими поділилася журналістка, можна побачити район Подолу, Контрактову площу, Майдан Незалежності. На всіх кадрах не видно ні душі, вони нагадують сцену з фільму про Апокаліпсис. До речі, машин на фотографіях також майже не видно.

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