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Повернення 5, 6 серія: дивитись онлайн захопливий український серіал
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Українців підкорив новий український серіал "Повернення", який тримає в напрузі драматичним сюжетом. Дивіться онлайн 5 і 6 серію та дізнайтесь, що сталось у них!
Серіал "Повернення" виходить на каналі "Україна". У центрі сюжету – історія рідних сестер Маші та Ляльки, які хоч і близькі, проте зовсім різні. Так, Маша все життя наполегливо працює для успіху, а от Ляля не надто переймається проблемами та купається в увазі чоловіків. Хоча вийти заміж першою пощастило якраз не їй.
Дивіться 3 та 4 серії серіалу Повернення тут
Несподівано для всіх у Машу закохався відомий спортсмен Олег Томілін. І хоча батьки пари були проти їхнього шлюбу, закохані наперекір усім побрались та почали жити разом. Однак щастя не так просто здобути, адже подружжя змушене пройти низку випробувань. Як складеться доля сестер – дізнавайтесь у нових серіях стрічки!
Дивитись онлайн серіал ПОВЕРНЕННЯ 5 СЕРІЯ від 13-11-2019:
Дивитись онлайн серіал ПОВЕРНЕННЯ 6 СЕРІЯ від 13-11-2019:
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