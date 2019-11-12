Серіал Повернення 3, 4 серія: дивитись онлайн захопливу українську драму

На каналі "Україна" продовжує виходити новий серіал "Повернення", який вже захопив публіку своїм сюжетом. Дивіться онлайн 3 і 4 серію та дізнайтесь, що трапилось у них!

Новий серіал "Повернення" розповідає про рідних сестер Ляльку та Машу, які хоч і близькі, однак зовсім різні. Поки Лялька не переймається проблемами інших та купається в увазі чоловіків і опіці батьків, то Маша завжди прийде на допомогу і знає, що для хорошого потрібно чимало працювати. Саме в останньої трапляється в житті історія забороненого кохання, адже юна дівчина закохалась у відомого спортсмена. І поки батьки усіляко відмовляли від стосунків, то Маша отримала пекельне спільне життя з коханим.

Дивіться 1 та 2 серії серіалу Повернення тут

Як складеться доля таких різних сестер - дізнавайтесь у нових серіях стрічки!

Дивитись онлайн серіал ПОВЕРНЕННЯ 2 СЕРІЯ від 12-11-2019:

Дивитись онлайн серіал ПОВЕРНЕННЯ 3 СЕРІЯ від 12-11-2019:

Відзначимо, що всього серіал Повернення виходитиме до 14 листопада щодня на телеканалі "Україна" о 21:00. А в головних ролях зіграли Катерина Гулякова, Зоряна Марченко, Михайло Гаврилов, Яніна Студіліна, Анатолій Котеньов, Ольга Сумська, Олександр Наумов, Борис Георгієвський, Інна Капінос, Олександр Кобзар.

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