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Перші ластівки 1 серія: дивитись онлайн новий серіал про школу
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"Новий канал" презентував серіал "Перші ластівки". Дебютна 1 серія вийшла 11 листопада та вразила глядачів напруженою зав'язкою. Дивіться онлайн прем'єру та читайте опис сюжету!
Перші ластівки – це проєкт, заснований на реальних проблемах сучасних підлітків. Історія фатальної дружби в мережі, історія боротьби з життям, в яку дорослим страшно повірити. Молодіжний трилер покаже небезпеку, з якою стикаються мільйони підлітків по всьому світу, без прикрас, а також розповість батькам те, про що вони навіть не підозрюють.
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11 листопада відбулась прем'єра серіалу на Новому каналі. Дізнайтесь, що сталось у першому епізоді!
ПЕРШІ ЛАСТІВКИ 1 СЕРІЯ: ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН, ОПИС СЮЖЕТУ
В 1 серії спецпроєкту "Перші ластівки" ви потрапите у звичайну школу на 1 вересня, де учні обговорюють канікули, а вчителі метушаться за лаштунками, готуючись до урочистої частини. На сцені – гордість школи, Поліна Дудка: улюблениця вчителів і... головний подразник місцевої красуні Лєри. Атмосфера розпалюється, коли замість святкового відео з найкращими випускниками на проекторі з'являється ролик "Золотий SEX фонд школи" ...
Дивитись онлайн серіал Перші ластівки 1 серія:
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