Потужний Nissan GT-R перекинувся на гоночній трасі 11 разів: видовищне відео

Автоперегони завжди були небезпечним видом спорту. Черговим доказом цього стала аварія 1500-сильного Nissan GT-R. Досвідчений водій не зумів втримати на гоночній трасі потужну машину.

Так, часом навіть багаторічного досвіду не вистачає, аби доїхати до фінішу без ДТП. Автогонщик Мік Мансур одного разу перекинувся на своєму авто 11 разів поспіль. Про свій випадок чоловік розповів у відео, яке опублікували на YouTube.

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Як видно з кадрів, одразу після розгону Nissan GT-R почав виляти з боку в бік. Мік спробував втримати траєкторію авто, але машину почало нести. Після того як одне з коліс торкнулося трави, одна покришка вибухнула. На той момент швидкість автомобіля становила 270 км/год. Автомобіль перевернувся 11 разів.

Гонщик дивом залишися живим, однак після аварії його забрала карета швидкої допомоги. Але у підсумку Мік відбувся кількома синцями. Після пережитого Мік Мансур не планує відмовлятися від участі в перегонах, а скоріше навпаки. Він ще раз наголосив, наскільки важливі системи безпеки. Він прекрасно розуміє, що без них він би не вижив.

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