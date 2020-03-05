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Потужний Mercedes-Benz G-Class перетворили на пікап
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Ательє Mansory представило новий дводверний пікап на базі Mercedes-AMG G 63. Усього буде побудовано сім екземплярів.
Щороку під час Женевського автосалону баварське ательє представляє епатажні тюнінг-проєкти. Цього разу модифікації піддався G 63 AMG: проєкт отримав назву "Star Trooper Pickup".
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Новинка – це дводверний G-клас з короткою колісною базою. Задня частина позашляховика була перероблена на пікап. Прикрашає автомобіль матовий чорно-сірий камуфляж. Крім того, автомобіль отримав зроблені на замовлення чорні колеса, бічну вихлопну систему і висувні підніжки.
Потужність модифікованого 4,0-літрового турбодвигуна V8 збільшили з 838 кінських сил (737 Нм крутного моменту) до 850 сил (1000 Нм). Конструктори ательє стверджують, що "Star Trooper Pickup" здатний розганятися до 100 кілометрів на годину всього за 2,5 секунди.
Ціну нового проєкту розробники поки не розкривають, але з урахуванням масштабних модифікацій, навряд чи він буде коштувати дешевше за попередній проєкт баварського ательє – "Гелендваген" за 389 831 євро.
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