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Потужний Mercedes-Benz G-Class перетворили на пікап

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Над Mercedes-Benz G-Class працювало ательє Mansory - фото 1
Над Mercedes-Benz G-Class працювало ательє Mansory

Ательє Mansory представило новий дводверний пікап на базі Mercedes-AMG G 63. Усього буде побудовано сім екземплярів.

Щороку під час Женевського автосалону баварське ательє представляє епатажні тюнінг-проєкти. Цього разу модифікації піддався G 63 AMG: проєкт отримав назву "Star Trooper Pickup".

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Новинка – це дводверний G-клас з короткою колісною базою. Задня частина позашляховика була перероблена на пікап. Прикрашає автомобіль матовий чорно-сірий камуфляж. Крім того, автомобіль отримав зроблені на замовлення чорні колеса, бічну вихлопну систему і висувні підніжки.

Потужний Mercedes-Benz G-Class перетворили на пікап - фото 390318
Потужний Mercedes-Benz G-Class перетворили на пікап - фото 390317
Потужний Mercedes-Benz G-Class перетворили на пікап - фото 390316
Потужний Mercedes-Benz G-Class перетворили на пікап - фото 390315

Потужність модифікованого 4,0-літрового турбодвигуна V8 збільшили з 838 кінських сил (737 Нм крутного моменту) до 850 сил (1000 Нм). Конструктори ательє стверджують, що "Star Trooper Pickup" здатний розганятися до 100 кілометрів на годину всього за 2,5 секунди.

Ціну нового проєкту розробники поки не розкривають, але з урахуванням масштабних модифікацій, навряд чи він буде коштувати дешевше за попередній проєкт баварського ательє – "Гелендваген" за 389 831 євро.

Потужний Mercedes-Benz G-Class перетворили на пікап - фото 390314
Потужний Mercedes-Benz G-Class перетворили на пікап - фото 390313
Потужний Mercedes-Benz G-Class перетворили на пікап - фото 390312
Потужний Mercedes-Benz G-Class перетворили на пікап - фото 390311

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Джерело: Motor
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