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Потап відверто розповів, що йому подобається у Каменських

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Потап опублікував кілька цікавих сторіс - фото 1
Потап опублікував кілька цікавих сторіс / Ivona

Український продюсер Потап і співачка Настя Каменських – одна з найбільш обговорюваних шоу-бізнесових парочок української сцени. Потап розповів дещо цікаве про Настю.

Навіть після припинення діяльності проекту Потап і Настя, артисти продовжують працювати разом над кар'єрою співачки, а також відпочивають на закордонних курортах в різних куточках світу.

І ще: Настя Каменських здивувала новою зачіскою

У своєму Instagram Потап опублікував кілька сторіс, в яких знято телевізор, де показують кліп Насті Каменських LOMALA. На відео також присутній доданий текст: "Каменських. Улюблений образ, кліп, пісня". Відзначимо, що відеозапис був зроблений в роздягальні спортзалу.

Відзначимо, що в п'ятницю, 22 березня, на церемонії нагородження премії YUNA 2019, де Каменських блиснула при повному параді, Потап і Настя сиділи окремо. Весь вечір продюсер був зі своєю колишньою дружиною Іриною Горовою.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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