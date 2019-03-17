Потап та Настя Каменських показали спільне ранкове фото

Українська співачка Настя Каменських показала нове фото з Потапом, яке знову підігріло чутки про роман між ними.

Відповідний кадр з'явився на сторінці співачки у соцільній мережі.

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Зокрема, Каменських опублікувала знімок, під яким розгорнулись баталії між прихильниками співачки про ймовірний роман з Потапом. Відзначається, що у кадрі співачка позує без макіяжу за столом з кавою. Поруч з нею Потап. "Красива пара", "Не можна бути такою гарною", "Красиве фото, на ньому ви, до речі, дуже схожі", – пишуть в коментарях.

Настя Каменських, яка зараз виступає під псевдонімом NK, останнім часом кардинально змінила образ і добре схудла, чим і хвалиться на своїй сторінці в Instagram.

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