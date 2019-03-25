Настя Каменських здивувала новою зачіскою

Шанувальникам співачки дуже сподобався такий образ Насті / Ivona

Настя Каменських повернулася до своєї старої-нової зачіски і підкорила Instagram. Артистка завила своє густе волосся в дрібні кучері.

Українська співачка Настя Каменських знову повернулася до своєї найвідомішої зачіски: артистка завила своє густе волосся в дрібні кучері. Фото вона опублікувала на сторінці в Instagram.

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Шанувальникам співачки дуже сподобався такий образ Насті. За три години її фото зібрало 43 тисячі лайків. "Яка Ви красива!", "Гарне волосся! Хороша україночка!", "Шикарне волосся!", "Волосся клас", "Русалочка", – пишуть коментатори.

Настя Каменських повернулася до своєї старої-нової зачіски

Українська секс-співачка часто тішить своїх підписників гарячими знімками. Зокрема, великий ажіотаж викликало фото, на якому Настя позує свою фігуру в білому боді з довгими рукавами.

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