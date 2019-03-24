Настя Каменських оголилася на червоній доріжці

Популярна українська співачка Настя Каменських блищала на червоній доріжці в сміливому і шикарному вбранні.

Настя Каменських часто тішить фанатів відвертими нарядами і сміливими фотографіями.

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Однак цього разу образ української співачки привів мережу в повний захват. На церемонії вручення музичної премії YUNA 2019 Каменських дефілювала в пікантному луці, який підкреслив всі достоїнства її фігури.

Для виходу в світ NK вибрала сміливе сріблясте плаття з відкритою спиною, а також рожеву шубу і босоніжки на високих підборах. До слова, Каменських здобула перемогу в номінації "Кращий естрадний хіт" за пісню "Тримай". Зірка зізналася, що шалено щаслива і подякувала організаторам YUNA і свій творчій команді.

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