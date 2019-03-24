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Настя Каменських оголилася на червоній доріжці

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NK вибрала сміливе сріблясте плаття з відкритою спиною - фото 1
NK вибрала сміливе сріблясте плаття з відкритою спиною / Behance

Популярна українська співачка Настя Каменських блищала на червоній доріжці в сміливому і шикарному вбранні.

Настя Каменських часто тішить фанатів відвертими нарядами і сміливими фотографіями.

І ще: Настю Каменських висміяли за фото у бур'янах

Однак цього разу образ української співачки привів мережу в повний захват. На церемонії вручення музичної премії YUNA 2019 Каменських дефілювала в пікантному луці, який підкреслив всі достоїнства її фігури.

Для виходу в світ NK вибрала сміливе сріблясте плаття з відкритою спиною, а також рожеву шубу і босоніжки на високих підборах. До слова, Каменських здобула перемогу в номінації "Кращий естрадний хіт" за пісню "Тримай". Зірка зізналася, що шалено щаслива і подякувала організаторам YUNA і свій творчій команді.

Настя Каменських оголилася на червоній доріжці - фото 316467

Настя Каменських оголилася на червоній доріжці - фото 316468

Настя Каменських оголилася на червоній доріжці - фото 316469

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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