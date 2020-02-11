Потап поділився веселим домашнім відео з Каменських

Яскрава і весела парочка Потап і Настя Каменських не дають нудьгувати своїм шанувальникам – вони постійно діляться в мережі цікавими моментами зі свого життя. Так, зірки й цього разу порадували своїх підписників кумедним коротким роликом.

Так, український продюсер Потап опублікував на своїй сторінці в Instagram нове відео з коханою, яким вразив фанатів. Артист вирішив зняти імпровізований домашній кліп на пісню своєї групи MOZGI "Дівчинка" – звичайно ж, з коханою Настею! У ролику Потап нібито співає текст пісні, а Каменських мило обігрує текст.

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Подружжя одягнені дуже просто і по-домашньому і виглядають неймовірно мило. "Напередодні виходу нового кліпу на прохання фанів я зняв саме ту, про кого співаю", – прокоментував відео шоумен.

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