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Потап поділився веселим домашнім відео з Каменських

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Потап та Настя Каменських - фото 1
Потап та Настя Каменських / instagram

Яскрава і весела парочка Потап і Настя Каменських не дають нудьгувати своїм шанувальникам – вони постійно діляться в мережі цікавими моментами зі свого життя. Так, зірки й цього разу порадували своїх підписників кумедним коротким роликом.

Так, український продюсер Потап опублікував на своїй сторінці в Instagram нове відео з коханою, яким вразив фанатів. Артист вирішив зняти імпровізований домашній кліп на пісню своєї групи MOZGI "Дівчинка" – звичайно ж, з коханою Настею! У ролику Потап нібито співає текст пісні, а Каменських мило обігрує текст.

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Подружжя одягнені дуже просто і по-домашньому і виглядають неймовірно мило. "Напередодні виходу нового кліпу на прохання фанів я зняв саме ту, про кого співаю", – прокоментував відео шоумен.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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