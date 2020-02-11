Леся Нікітюк у боді засвітила оголені груди

Ведуча Леся Нікітюк поділилася незвичайним кадром, а фанати залишилися в захваті від її почуття гумору.

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк потішила новими знімками в Instagram. Знаменитість похвалилася досить пікантним колажем, кумедно демонструючи, як виглядає на початку робочого тижня, і як сильно втомлюється наприкінці.

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Так, на першому фото артистка готувалася до відвертої фотосесії, примірявши лише еротичне чорне боді в сіточку, масивний жакет і оголивши при цьому груди. На другому ж кадрі Леся позувала без макіяжу, в масивній толстовці і з купою пакетів в руках.

"Понеділок-П'ятниця. Всім хорошого тижня!", – пожартувала Нікітюк. Фоловери не пройшли повз і засипали Лесю компліментами.

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