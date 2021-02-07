Потап поділився архівним фото, на якому він позував з кучерями

Український репер та продюсер Олексій Потапенко вирішив поностальгувати, і показав своє фото двадцятирічної давності. Зараз артисту 39 років і він виглядає зовсім інакше, ніж на початку 2000-х.

На архівному знімку Потап позує у синій футболці з принтом, а на голові – копиця кучерявого волосся, ну і звичайно ж хрестик на ланцюжку виставлений напоказ. "Коли мені було 18", – підписав фото артист.

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Допис викликав величезний інтерес, набрав десятки тисяч лайків і безліч коментарів. Дехто навіть вирішив, що артист схожий на американського рестлера Джона Сіну, а також на акторів Хіта Леджера і Меттью Макконахі.

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