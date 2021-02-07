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Не збираюся ховатися від сусідів: Кароль купила землю у Карпатах для будівництва будинку

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Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / instagram

Українська попдіва Тіна Кароль стала власницею великої ділянки у Карпатах, і в найближчих планах – побудувати там будинок. Зірка цього не соромиться, і не планує ховатися від сусідів.

Тіна Кароль зізналася, що давно мріяла про будинок в Карпатах. І коли випав шанс і матеріальна можливість, придбала чотири гектари землі в красивій місцевості. Поки що до будівництва будинку зірка не приступила, але вже зайнялася розширенням території.

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У мене ще нічого не побудовано, але збільшилася територія. Зараз маю 4 гектари, але ми боремося, щоб було трохи інакше. Там полонина, там живуть мої друзі, – розповіла артистка.

Зірка каже, що абсолютно не соромиться цього і не збирається приховувати покупку. Хоча їй пропонували зробити це в таємниці від громадськості. Крім цього, Кароль зізнається, що коли працівники відповідних держслужб дізналися про те, де ділянка Тіни, поруч земля стрімко стала дорожчати.

Нехай усі знають, де ми є. У нас буде красиво, чисто, прибрано, буде акуратно. Мені кажуть: "Треба купити землю, щоб ваше ім'я не було видно". Я кажу: "Ні-ні, ми так робити не будемо. Я не ховаюся ні від кого. Я плачу податки. Тут живу я, нехай всі знають, – додала співачка.

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Джерело: youtube
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