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Потап кумедно потролив Настю Каменських: відеофакт

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Настя Каменських і Потап - фото 1
Настя Каменських і Потап / instagram

Український репер і продюсер Потап Олексій Потапенко, який нещодавно одружився з співачкою Настею Каменських, підколов співачку її за помилку в англійській мові.

Так, ролик в Instagram-історіях опублікувала Каменських. На ньому вона подякувала своїй команді за подаровані чашки з символічними написами і зображеннями – "я його діамант", на другий – "я її ведмідь". Однак в певний момент Настя неправильно вимовила англійське слово "bear". Прочитавши його, як – "пиво". Потап тут же поспішив виправити свою дружину.

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"Ну, це ранок. Будеш моїм пивом тепер", – відповіла Каменських на зауваження Потапа.

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