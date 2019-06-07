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Дружина екс-капітана Динамо показала інтимне фото

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Дівчина продемонструвала, як проводить дозвілля в Туреччині - фото 1
Дівчина продемонструвала, як проводить дозвілля в Туреччині / Pikdo

Сексуальна Ірина Морозюк показала нове гаряче фото. Фанати не пройшли повз відвертих фотографій і винесли свій вердикт.

Дружина колишнього футболіста Динамо Миколи Морозюка Ірина похвалилася в соцмережах відвертим знімком.

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Дівчина продемонструвала, як проводить дозвілля в Туреччині. На своїй сторінці в Instagram Ірина Морозюк показала фанатам гаряче фото в басейні. Вона постала в еротичній позі, а на тлі виднівся волейбольний майданчик.

Підпис знімка свідчила: "Це той момент, коли хочеш відвернути увагу хлопців з команди суперника". "Не знаю, як хлопці з команди суперника, а я вже відволікся", "Ракурс бомба", "Симпатична і красива дівчина", "Хитрий хід", – написали шанувальники Іри.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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