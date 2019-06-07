Ірина Шейк і Бредлі Купер офіційно розлучилися

Шанувальники Бредлі Купера і Ірини Шейк вже давно заговорили, що їх улюблена пара на межі розставання. Ці чутки підтвердилися, адже модель з'їхала з особняка в Лос-Анджелесі і забрала з собою доньку Лею, якій виповнилося два роки.

Російська модель Ірина Шейк і американський актор Бредлі Купер офіційно вирішили припинити свої стосунки і дружно вирішити, як поділити опіку над дочкою.

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Американські ЗМІ підтверджують, що 44-річний актор і 33-річна модель розлучилися після чотирьох років стосунків. Знаменитості почали зустрічатися навесні 2015 року та незабаром стали жити разом.

Шейк з'їхала з особняка в Лос-Анджелесі / gettyimages

Перші чутки про розставання з'явилися на початку березня: після чуттєвого виступу Купера з Леді Гагою на кінопремії Оскар. Однак наближені до пари джерела стверджували, що американська співачка не є причиною конфлікту. Стосунки між Іриною і Бредлі дали тріщину до цього моменту.

"У мене багато друзів, які публічно діляться особистим життям в соціальних мережах. Я захоплююся ними і думаю, що це класно. Кожен робить свій вибір. Моя робота вимагає публічності, тому я вирішила, що моє особисте життя буде більш приватним", – розповіла в лютому 2019 року Ірина. Ще тоді знаменитість говорила про щастя і гармонію в родині.

Яке ж було розчарування прихильників, коли модель з'явилася на червоній доріжці однієї з найефектніших і найяскравіших подій, щорічному Met Gala, у гордій самоті, без Бредлі. ЗМІ писали, що пропустити світську подію акторові довелося через роботу. Однак шанувальники у свою чергу запідозрили щось погане. Як виявилося, вже тоді актор і модель були на межі розставання.

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