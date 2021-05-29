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Пост-шоу Холостяк 2021 розкрило, чи Міша та Аня – разом після 11 сезону
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У пост-шоу "Холостяк. Життя після проєкту" з'явилися учасниці 11 сезону, які розповіли про своє життя після реаліті. Дізнайтеся, чи залишився Михайло Заливако із переможницею проєкту Анею Богдан. Дивіться онлайн!
На проєкті "Холостяк" Михайло Заливако з-поміж 29 дівчат вибрав ту, до якої у нього встигли зародитися почуття. Крім зізнань дівчат, на пост-шоу на телеглядачів чекало багато інших сюрпризів. Гостями студії стали пари, які вже довели своїм прикладом: на проєкті можна знайти любов. Микита Добринін і Даша Квіткова розказали про майбутню подію, народження первістка. Радісними новинами поділиться і ексхолостяк Макс Михайлюк.
Дивитись онлайн пост-шоу "Холостяк" 11 сезон від 29-05-2021 за посиланням
Також стало відомо, чи вдалося зберегти стосунки головній героїні першого сезону Холостячки Ксенії Мішиній з її обранцем в проєкті Олександром Еллертом. Актриса прийшла в студію ток-шоу, щоб чесно відповісти на всі питання. До слова, експертом програми сьогодні стала психолог Наталя Холоденко, яка разом з учасницями спробувала знайти відповідь на питання: як же вийти заміж і чи дійсно ви цього хочете.
Також в студії програми з’явилися відразу три учасниці – Джессіка, Таня та Даша. Дівчата розповіли, як змінилося їх життя після проєкту.
Михайло Заливако розповів про життя після шоу
Ведучим пост-шоу, за традицією, став Григорій Решетник, який запросив до студії холостяка, щоб дізнатися про його життя після фіналу шоу. Міша зізнався, чи разом вони з Анею, яка, до речі, є колишньою дружиною Андрія Богдана.
Багато дівчат говорили на інтерв'ю за кадром ті речі, які Михайло ніяк не очікував від них почути. Щоб поставити крапку в стосунках холостяка з усіма учасницями проєкту, Міша зустрівся з ними в студії пост-шоу.
Міша і Аня розказали про те, що було після шоу
Пара – разом. Вони зуміли зберегти свої почуття і вони дуже щасливі. Коли Анна зайшла в студію, до неї підійшов Михайло, вони обнялися й поцілувалися. І весь час пара сиділа, тримаючись за руки. Перший вечір без камер після проєкту вони провели в ресторані на узбережжі. Тоді вони дуже багато говорили.
І ще під час перебування в Дубаї пара обговорила, як швидко вони почнуть жити разом. "Ми прилетіли до Києва і почали відразу шукати квартиру", – зазначила пара. Через тиждень вони з'їхалися.
Пара Міши і Ані протягом трьох місяців ретельно приховувала свій роман, але вони встигли відпочити разом в Туреччині. "Ми все робимо разом", – зазначив Михайло. Раніше Богдан зізнавалася, що мріє про весілля в замку десь в Європі і про велику родину з трьома дітьми.
"Я не могла повірити, що ми з Мішею зможемо влаштувати наші стосунки поза проєктом. Після закінчення шоу ми поїхали в ресторан на березі моря, де провели час вже без камер", – зізналася Анна.
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