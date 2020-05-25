Переможниця Холостяка Даша роздяглася на камеру

Фіналістка романтичного реаліті-шоу "Холостяк" показала пікантне фото у соцмережі. Шанувальник у захваті!

Зовсім недавно відбувся фінал головного романтичного реаліті весни "Холостяк-10". Головний герой Макс визначився з вибором і вручив обручку чарівній учасниці Даші Ульяновій.

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Протягом довгих місяців пара ставала все ближче один до одного. І ось, в 12 випуску Макс зробив свій вибір, на який так довго чекали глядачі.

Багато дівчат йдуть на проєкт, щоб прославитися і зібрати нових підписників в Instagram. Схоже, Даша Ульянова теж не проти бути популярною у соцмережі. Після фіналу проєкту дівчина опублікувала у своєму акаунті провокаційне фото, на якому позує практично без одягу – внизу ледь помітна білизна. Її довге волосся зібране в акуратну зачіску і спадає на плечі, а на обличчі легкий макіяж, Даша стоїть боком до камери, і фанати можуть помітити невелику родиму пляму трохи нижче плеча.

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