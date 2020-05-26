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"Холостяк" Макс показав сталевий прес: а де ж Даша?

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Даша і Макс - фото 1
Даша і Макс / instagram

Головний герой шоу "Холостяк 10" Макс Михайлюк розбурхав мережу вельми пікантними фото. Шанувальниці у захваті від чоловіка, втім цікавляться, куди дивиться Даша?

Днями відбувся фінал романтичного реаліті "Холостяк-10". Макс Михайлюк визначився з вибором і вручив обручку чарівній учасниці Даші Ульяновій.

І ще: Даша Ульянова – переможниця Холостяк 10: біографія і найкращі фото

Протягом довгих місяців пара ставала ближче один до одного. І от, у 12 випуску проєкту Макс зробив свій вибір, на який так довго чекали глядачі. Тим часом у своєму Instagram головний герой проєкту поділився пікантним кадром, на якому зображений зі своїми друзями в спортзалі під час тренування. Гортайте галерею:

Зазначимо, що і Даша не пасе задніх і часто тішить публіку пікантними знімками. Так, фіналістка романтичного реаліті-шоу "Холостяк" показала гаряче фото у мережі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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