Кінопрем'єри лютого 2022: найкращі нові фільми, які варто переглянути

Найочікуваніші фільми лютого 2022 вже можна подивитися у кінотеатрах! Тріумф, Носоріг, Смерть на Нілі, Фантазії для дорослих, Uncharted: Незвідане та порція мультфільмів – Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі фільми та мультики, які вийдуть на екрани у лютому!

У лютому 2022 року українці матимуть змогу побачити понад 25 кінопрем'єр. Серед цих стрічок будуть і голлівудські блокбастери, і європейські комедії та драми, і фільми українського виробництва, і яскраві мультфільми. На великі екрани вийдуть легендарні продовження та нові роботи кращих режисерів нашого часу.

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Тріумф

Оригінальна назва мовою фільму: Un triomphe

Жанр: комедія, драма

Країна: Франція

Режисер: Еммануель Курколь

У головних ролях: Кад Мерад, Девід Аяла, Ламін Чиссоко, Софіан Каммес

Тривалість: 105 хв

Коли: з 3 лютого 2022

Тріумф, дивитись трейлер фільму онлайн:

Сюжет. Дії фільму розгортаються у в'язниці суворого режиму. Проте не все так суворо, адже 5 ув'язнених почнуть проявляти емоції, агресію, радість: кричати, плакати, сміятися тощо. А все тому, що безробітний актор Етьєн очолює театральну студію у цій в'язниці. Вони разом готують постановку п'єси "В очікуванні Годо".

Смерть на Нілі

Оригінальна назва мовою фільму: Death on the Nile

Жанр: кримінал, драма, містика

Країна: США

Режисер: Кеннет Брана

У головних ролях: Ґаль Ґадот, Кеннет Брана, Рассел Бренд, Армі Гаммер, Том Бейтман

Тривалість: 120 хв

Коли: з 10 лютого 2022

Смерть на Нілі, дивитись трейлер фільму онлайн:

Сюжет. Еркюль Пуаро – відомий детектив. Він вирішує організувати собі незабутню відпустку – подорож на кораблі по Нілу. Проте робота завжди чатує на детектива за рогом – доведеться знову застосувати талант та розум, щоб розкрити злочини, які відбулися біля Еркюля.

Найкращі вихідні

Оригінальна назва мовою фільму: Найкращі вихідні

Жанр: комедія

Країна: Україна

Режисер: Влад Климчук

У головних ролях: Дар'я Петрожицька, Ірма Вітовська, Аліна Чебан, Богдан Осадчук, Олександр Рудинський

Тривалість: 95 хв

Коли: з 3 лютого 2022

Найкращі вихідні, дивитись трейлер фільму онлайн:

Сюжет. Фестиваль Atlas Weekend об'єднує не лише багато музикантів, а й переплітає долі різних людей. Фільм розповідає декілька історій, які пов'язані музичним фестивалем: про організаторку Ольгу та німця Ганса, про кар'єристку Міру та її молодшого брата, про одеситку Алісу та її батька, про 4 хлопців з Кривого Рогу та їхню парубочу вечірку. Спойлер: у всіх все піде догори дриґом.

Паралельні матері

Оригінальна назва мовою фільму: Madres paralelas

Жанр: драма

Країна: Іспанія

Режисер: Педро Альмодовар

У головних ролях: Пенелопа Крус, Россі де Пальма, Мілена Сміт, Айтана Санчес-Хіхон, Адельфа Кальво

Тривалість: 120 хв

Коли: з 3 лютого 2022

Паралельні матері, дивитись трейлер фільму онлайн:

Сюжет. Доросла Яніс та молоденька Ана у палаті пологового відділення. Вони зовсім скоро народять доньок. І стануть матерями-одиначками, адже у них немає жодної підтримки від рідних чи близьких. Також вони вирішили самостійно ростити своїх немовлят, а їхні долі переплітаються.

Uncharted: Незвідане

Оригінальна назва мовою фільму: Uncharted

Жанр: бойовик, пригоди

Країна: США

Режисер: Колін Треворроу

У головних ролях: Том Голланд, Марк Волберг, Антоніо Бандерас, Таті Ґабріель, Софія Тейлор Алі

Тривалість: 120 хв

Коли: з 10 лютого 2022

Uncharted: Незвідане, дивитись трейлер фільму онлайн:

Сюжет. Натан Дрейк – шукач скарбів та пригод, а також нащадок пірата Френсіса Дрейка. Минає 400 років зі смерті Френсіса й до рук Натана потрапляє артефакт, який має привести до таємничого острова з омріяними скарбами. Звичайно, це не буде легка та безпечна мандрівка.

Прем'єри фільмів у лютому 2022 року:

Відьма. Відродження

Найкращі вихідні

Тріумф

Флірт з дияволом

Я – Златан

Команда котиків

Паралельні матері

Uncharted: Незвідане

Смерть на Нілі

Вийду за тебе

Вартові Теракоти

Носоріг

Пригоди на місяці

Золото острова Ґардіан

(Не)ідеальні парочки

Фантазії для дорослих

Падіння Місяця

Вовк і лев

Велика прогулянка

Апекс: Смертельний квест

Дог

Гра тіней

Золото

Насолода

Побачення в Парижі

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