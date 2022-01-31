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Кінопрем'єри лютого 2022: найкращі нові фільми, які варто переглянути

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Які фільми вийдуть в кіно у лютому 2022 - фото 1
Які фільми вийдуть в кіно у лютому 2022

Найочікуваніші фільми лютого 2022 вже можна подивитися у кінотеатрах! Тріумф, Носоріг, Смерть на Нілі, Фантазії для дорослих, Uncharted: Незвідане та порція мультфільмів – Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі фільми та мультики, які вийдуть на екрани у лютому!

У лютому 2022 року українці матимуть змогу побачити понад 25 кінопрем'єр. Серед цих стрічок будуть і голлівудські блокбастери, і європейські комедії та драми, і фільми українського виробництва, і яскраві мультфільми. На великі екрани вийдуть легендарні продовження та нові роботи кращих режисерів нашого часу.

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Тріумф

  • Оригінальна назва мовою фільму: Un triomphe
  • Жанр: комедія, драма
  • Країна: Франція
  • Режисер: Еммануель Курколь
  • У головних ролях: Кад Мерад, Девід Аяла, Ламін Чиссоко, Софіан Каммес
  • Тривалість: 105 хв
  • Коли: з 3 лютого 2022

Тріумф, дивитись трейлер фільму онлайн:

Сюжет. Дії фільму розгортаються у в'язниці суворого режиму. Проте не все так суворо, адже 5 ув'язнених почнуть проявляти емоції, агресію, радість: кричати, плакати, сміятися тощо. А все тому, що безробітний актор Етьєн очолює театральну студію у цій в'язниці. Вони разом готують постановку п'єси "В очікуванні Годо".

Смерть на Нілі

  • Оригінальна назва мовою фільму: Death on the Nile
  • Жанр: кримінал, драма, містика
  • Країна: США
  • Режисер: Кеннет Брана
  • У головних ролях: Ґаль Ґадот, Кеннет Брана, Рассел Бренд, Армі Гаммер, Том Бейтман
  • Тривалість: 120 хв
  • Коли: з 10 лютого 2022

Смерть на Нілі, дивитись трейлер фільму онлайн:

Сюжет. Еркюль Пуаро – відомий детектив. Він вирішує організувати собі незабутню відпустку – подорож на кораблі по Нілу. Проте робота завжди чатує на детектива за рогом – доведеться знову застосувати талант та розум, щоб розкрити злочини, які відбулися біля Еркюля.

Найкращі вихідні

  • Оригінальна назва мовою фільму: Найкращі вихідні
  • Жанр: комедія
  • Країна: Україна
  • Режисер: Влад Климчук
  • У головних ролях: Дар'я Петрожицька, Ірма Вітовська, Аліна Чебан, Богдан Осадчук, Олександр Рудинський
  • Тривалість: 95 хв
  • Коли: з 3 лютого 2022

Найкращі вихідні, дивитись трейлер фільму онлайн:

Сюжет. Фестиваль Atlas Weekend об'єднує не лише багато музикантів, а й переплітає долі різних людей. Фільм розповідає декілька історій, які пов'язані музичним фестивалем: про організаторку Ольгу та німця Ганса, про кар'єристку Міру та її молодшого брата, про одеситку Алісу та її батька, про 4 хлопців з Кривого Рогу та їхню парубочу вечірку. Спойлер: у всіх все піде догори дриґом.

Паралельні матері

  • Оригінальна назва мовою фільму: Madres paralelas
  • Жанр: драма
  • Країна: Іспанія
  • Режисер: Педро Альмодовар
  • У головних ролях: Пенелопа Крус, Россі де Пальма, Мілена Сміт, Айтана Санчес-Хіхон, Адельфа Кальво
  • Тривалість: 120 хв
  • Коли: з 3 лютого 2022

Паралельні матері, дивитись трейлер фільму онлайн:

Сюжет. Доросла Яніс та молоденька Ана у палаті пологового відділення. Вони зовсім скоро народять доньок. І стануть матерями-одиначками, адже у них немає жодної підтримки від рідних чи близьких. Також вони вирішили самостійно ростити своїх немовлят, а їхні долі переплітаються.

Uncharted: Незвідане

  • Оригінальна назва мовою фільму: Uncharted
  • Жанр: бойовик, пригоди
  • Країна: США
  • Режисер: Колін Треворроу
  • У головних ролях: Том Голланд, Марк Волберг, Антоніо Бандерас, Таті Ґабріель, Софія Тейлор Алі
  • Тривалість: 120 хв
  • Коли: з 10 лютого 2022

Uncharted: Незвідане, дивитись трейлер фільму онлайн:

Сюжет. Натан Дрейк – шукач скарбів та пригод, а також нащадок пірата Френсіса Дрейка. Минає 400 років зі смерті Френсіса й до рук Натана потрапляє артефакт, який має привести до таємничого острова з омріяними скарбами. Звичайно, це не буде легка та безпечна мандрівка.

Прем'єри фільмів у лютому 2022 року:
  • Відьма. Відродження
  • Найкращі вихідні
  • Тріумф
  • Флірт з дияволом
  • Я – Златан
  • Команда котиків
  • Паралельні матері
  • Uncharted: Незвідане
  • Смерть на Нілі
  • Вийду за тебе
  • Вартові Теракоти
  • Носоріг
  • Пригоди на місяці
  • Золото острова Ґардіан
  • (Не)ідеальні парочки
  • Фантазії для дорослих
  • Падіння Місяця
  • Вовк і лев
  • Велика прогулянка
  • Апекс: Смертельний квест
  • Дог
  • Гра тіней
  • Золото
  • Насолода
  • Побачення в Парижі

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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