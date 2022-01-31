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Кінопрем'єри лютого 2022: найкращі нові фільми, які варто переглянути
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Найочікуваніші фільми лютого 2022 вже можна подивитися у кінотеатрах! Тріумф, Носоріг, Смерть на Нілі, Фантазії для дорослих, Uncharted: Незвідане та порція мультфільмів – Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі фільми та мультики, які вийдуть на екрани у лютому!
У лютому 2022 року українці матимуть змогу побачити понад 25 кінопрем'єр. Серед цих стрічок будуть і голлівудські блокбастери, і європейські комедії та драми, і фільми українського виробництва, і яскраві мультфільми. На великі екрани вийдуть легендарні продовження та нові роботи кращих режисерів нашого часу.
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Тріумф
- Оригінальна назва мовою фільму: Un triomphe
- Жанр: комедія, драма
- Країна: Франція
- Режисер: Еммануель Курколь
- У головних ролях: Кад Мерад, Девід Аяла, Ламін Чиссоко, Софіан Каммес
- Тривалість: 105 хв
- Коли: з 3 лютого 2022
Тріумф, дивитись трейлер фільму онлайн:
Сюжет. Дії фільму розгортаються у в'язниці суворого режиму. Проте не все так суворо, адже 5 ув'язнених почнуть проявляти емоції, агресію, радість: кричати, плакати, сміятися тощо. А все тому, що безробітний актор Етьєн очолює театральну студію у цій в'язниці. Вони разом готують постановку п'єси "В очікуванні Годо".
Смерть на Нілі
- Оригінальна назва мовою фільму: Death on the Nile
- Жанр: кримінал, драма, містика
- Країна: США
- Режисер: Кеннет Брана
- У головних ролях: Ґаль Ґадот, Кеннет Брана, Рассел Бренд, Армі Гаммер, Том Бейтман
- Тривалість: 120 хв
- Коли: з 10 лютого 2022
Смерть на Нілі, дивитись трейлер фільму онлайн:
Сюжет. Еркюль Пуаро – відомий детектив. Він вирішує організувати собі незабутню відпустку – подорож на кораблі по Нілу. Проте робота завжди чатує на детектива за рогом – доведеться знову застосувати талант та розум, щоб розкрити злочини, які відбулися біля Еркюля.
Найкращі вихідні
- Оригінальна назва мовою фільму: Найкращі вихідні
- Жанр: комедія
- Країна: Україна
- Режисер: Влад Климчук
- У головних ролях: Дар'я Петрожицька, Ірма Вітовська, Аліна Чебан, Богдан Осадчук, Олександр Рудинський
- Тривалість: 95 хв
- Коли: з 3 лютого 2022
Найкращі вихідні, дивитись трейлер фільму онлайн:
Сюжет. Фестиваль Atlas Weekend об'єднує не лише багато музикантів, а й переплітає долі різних людей. Фільм розповідає декілька історій, які пов'язані музичним фестивалем: про організаторку Ольгу та німця Ганса, про кар'єристку Міру та її молодшого брата, про одеситку Алісу та її батька, про 4 хлопців з Кривого Рогу та їхню парубочу вечірку. Спойлер: у всіх все піде догори дриґом.
Паралельні матері
- Оригінальна назва мовою фільму: Madres paralelas
- Жанр: драма
- Країна: Іспанія
- Режисер: Педро Альмодовар
- У головних ролях: Пенелопа Крус, Россі де Пальма, Мілена Сміт, Айтана Санчес-Хіхон, Адельфа Кальво
- Тривалість: 120 хв
- Коли: з 3 лютого 2022
Паралельні матері, дивитись трейлер фільму онлайн:
Сюжет. Доросла Яніс та молоденька Ана у палаті пологового відділення. Вони зовсім скоро народять доньок. І стануть матерями-одиначками, адже у них немає жодної підтримки від рідних чи близьких. Також вони вирішили самостійно ростити своїх немовлят, а їхні долі переплітаються.
Uncharted: Незвідане
- Оригінальна назва мовою фільму: Uncharted
- Жанр: бойовик, пригоди
- Країна: США
- Режисер: Колін Треворроу
- У головних ролях: Том Голланд, Марк Волберг, Антоніо Бандерас, Таті Ґабріель, Софія Тейлор Алі
- Тривалість: 120 хв
- Коли: з 10 лютого 2022
Uncharted: Незвідане, дивитись трейлер фільму онлайн:
Сюжет. Натан Дрейк – шукач скарбів та пригод, а також нащадок пірата Френсіса Дрейка. Минає 400 років зі смерті Френсіса й до рук Натана потрапляє артефакт, який має привести до таємничого острова з омріяними скарбами. Звичайно, це не буде легка та безпечна мандрівка.
Прем'єри фільмів у лютому 2022 року:
- Відьма. Відродження
- Найкращі вихідні
- Тріумф
- Флірт з дияволом
- Я – Златан
- Команда котиків
- Паралельні матері
- Uncharted: Незвідане
- Смерть на Нілі
- Вийду за тебе
- Вартові Теракоти
- Носоріг
- Пригоди на місяці
- Золото острова Ґардіан
- (Не)ідеальні парочки
- Фантазії для дорослих
- Падіння Місяця
- Вовк і лев
- Велика прогулянка
- Апекс: Смертельний квест
- Дог
- Гра тіней
- Золото
- Насолода
- Побачення в Парижі
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