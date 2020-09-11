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Поспішіть: вчені назвали ідеальний вік для схуднення

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Схуднення - фото 1
Схуднення / myseldon

Американські вчені назвали ідеальний вік для схуднення. Чому ідеальний? Якщо скинути вагу в певний період життя, то можна скоротити ризик передчасної смерті удвічі.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі JAMA Network Open. Як виявилося, найкращий вік для жінок – 32 роки, а кращий вік для чоловіків – 31 рік.

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Вчені побачили, що люди, чий індекс маси тіла (ІМТ) впав з позначки "ожиріння" нижче позначки "серйозна надлишкова вага" в період від 25 до 40 років, мали знижений на 54% ризик смерті. А от втрата ваги після 40 років не дуже впливає на це.

Дослідники прийшли до такого висновку, проаналізувавши дані 24 205 учасників Національного дослідження здоров'я і харчування, яке проводилося з 1998 по 2015 рік. Найнижчі показники смертності спостерігалися серед людей, чий ІМТ був нормальним, це показник 18,5-24,9. Більшість опитаних (82%) сказали, що, швидше за все, будуть дотримуватися правильного харчування після 30 років. Більше третини опитаних жінок (37%) і чоловіків (36%) назвали вік від 30 до 35 років найкращим часом для схуднення.

Найкращий вік для схуднення для жінок – 32 роки - фото 425021
Найкращий вік для схуднення для жінок – 32 роки

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