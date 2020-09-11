Чотири способи впоратися з підвищеним апетитом

Невгамовний апетит сприяє переїданню і ожирінню, але існують прості способи придушити надмірну тягу до їжі.

Пити каву. Згідно з науковими даними, кава стимулює вироблення кишечником пептиду YY (PYY), що сприяє формуванню відчуття ситості.

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Вживати білок. Ще один доведений спосіб придушити занадто сильний апетит. Білкова їжа вимагає тривалого засвоєння, що дозволяє довше відчувати себе ситим. До того ж білок зміцнює м'язи і сприяє їх росту в умовах регулярної фізичної активності, що допомагає скоротити кількість жирових відкладень.

Використовувати імбир. Пряний корінь допомагає відчувати ситість навіть від невеликої кількості з'їденої їжі. Цьому сприяє його здатність запобігати сплеску глюкози в крові: її різкі коливання від високого рівня до низького провокують сильний голод і апетит.

Висипатися. Недосипання посилює апетит на 34%, провокуючи збільшення концентрації гормону кортизолу в крові. 8-годинний сон є доведеним способом здолати спалахи загостреного апетиту.

Здоровий сон

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