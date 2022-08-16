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З'явився новий супермаркет "Сільпо" у стилі гри S.T.A.L.K.E.R.

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З'явився новий супермаркет "Сільпо" у стилі гри S.T.A.L.K.E.R. - фото 1

Мережа супермаркетів "Сільпо" відкриває нову локацію, яка стилізована під гру S.T.A.L.K.E.R. Магазин працюватиме з 16 серпня у Києві, на Дарниці. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Супермаркет у стилі S.T.A.L.K.E.R. працюватиме за адресою: вулиця Березнева 12 А, поблизу ЖК "Комфорт Таун" на Дарниці.

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Відомо, що оформлення цього супермаркету розробляли безпосередньо за участі студії розробників гри GSC Game World. "Сільпо" також зазначили, що обладнання для магазину евакуювали з інших своїх локацій.

Для нас це важлива подія і своєрідний символ життєздатності українців, тому і концепт оформлення дещо про це. І взагалі вся робота над відкриттям супермаркету була про це. Задум про його створення з'явився ще влітку минулого року. Повномасштабне вторгнення рф перевернуло всі наші плани – тобто все, як у всіх. Але продукти киянам нині потрібні, так само як і минулого року", – зазначили у "Сільпо".

Після Перемоги у супермаркеті з'являться ще й артоб'єкти, які передбачені дизайном.

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