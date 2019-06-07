УКРАЇНА – СЕРБІЯ: дивитись відео голів та огляд матчу 7 червня 2019

У Львові відбувся матч кваліфікації на Євро 2020 між збірними Україна – Сербія. Дивіться відео голів, а також огляд напруженої гри!

Україна у третьому матчі відбору на Євро 2020 зустрілася із Сербією. Нагадаємо, що "синьо-жовті" були лідерами своєї групи, тож перемога в цьому поєдинку практично забезпечила б їм вихід у чемпіонат Європи. Дивіться, чи вдалося підопічним Андрія Шевченка перемогти суперників та чи підтвердила Арена Львів статус фартової для українців!

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Перший тайм неабияк полоскотав нерви українським вболівальникам, а також приніс бажаний результат. На 26-ій хвилині Циганков забив перший гол у ворота збірної Сербії.

Відео гола Віктора Циганкова (Україна):

Уже через хвилину Віктор Циганков оформив дубль у ворота суперника. Це він зробив на 28-ій хвилині матчу!

Відео другого гола Віктора Циганкова (Україна):

Другий тайм з перший же секунд почався з ще одного голу, забитого українцем. Євген Коноплянка упевнено обійшов суперників, забивши свій коронний закручений гол під стійку.

Відео гола Євгена Коноплянки (Україна):

Гра триває. На 58-ій хвилині львів'янин Роман Яремчук забив гол за збірну. Трибуни скандують, адже м'яч у ворота суперника забив їхній земляк, син відомого гравця "Карпат"!

Відео гола Романа Яремчука (Україна):

Гравці збірної України не збираються зупинятися. На 75-ій хвилині Євген Коноплянка оформив дубль після вдалого пасу Руслана Малиновського. Браво, хлопці!

Відео другого гола Євгена Коноплянки (Україна):

Матч закінчився з рахунком 5:0 на користь збірної України. Ми ж нагадуємо, що 10 червня наші хлопці знову вийдуть на "Арену Львів", аби зійтися в поєдинку зі збірною Люксембургу.

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