Ці місця в авто треба обов'язково змастити перед зимою

Мастила потребують не тільки двигун і коробка передач автомобіля, але і інші численні вузли і агрегати. І навіть такі дрібниці, як ущільнювачі, дверні петлі і замки.

Бічне скло

Дивно, але мало хто спромагається змащувати бічні скла автомобілів, а точніше їх направляючі. Доволі часта ситуація взимку – ожеледь і бруд, що застигають на бічних склах. В результаті вони опускаються з характерним скреготом або не опускаються зовсім. При цьому йде навантаження на склопідйомні механізми.

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Ущільнювачі дверей і кришки багажника

Ущільнювачі на дверях авто служать для того, щоб в салон не потрапляв пил, волога, бруд. І, як не дивно, перед зимою вони теж потребують мастила. Причини ті ж, що і з вікнами – утворення криги і агресивне середовище. Але просте силіконове мастило знімає цей головний біль. Потрібно нанести силікон на всі ущільнювачі, і він запобіжить утворенню льоду, який часом намертво приморожує ущільнювач.

Замки дверей

Свята святих – дверні замки. Навіть якщо ваш автомобіль відкривається з пульта, мастилом замків не варто нехтувати. Взимку, не дивлячись на те, що в них встановлений ​​спеціальний захист, личинки замків так само схильні до потужної обробки всякою поганню, що летить з-під коліс. Сухий тефлон, силіконове мастило, брудовідштовхуюче мастило і навіть WD-40 підійдуть на роль рятівника личинок замків.

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