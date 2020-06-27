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Porsche 718 оснастили незвичним 7-діапазонним роботом

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Porsche - фото 1
Porsche / motor1

Компанія Porsche випустить модель 718 з атмосферним мотором 4.0 і роботизованою трансмісією.

У Porsche запропонували покупцям трекові моделі Cayman GT4, Boxster Spyder, Cayman GTS 4.0 і Boxster GTS 4.0 з роботом.

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За таку комплектацію доведеться доплатити близько 4 тисяч доларів. Замовити новинки з 7-ступінчастою роботизованою коробкою передач поки можна тільки в північноамериканській філії компанії. Поява оновленого модельного ряду очікується і на європейському ринку.

За 718 у версії GTS 4.0 за робота доведеться доплатити 3730 доларів, 718 Cayman GT4 і 718 Boxster Spyder обійдуться в 3210 доларів. Про зміни динаміки оновлених версій поки не повідомляють.

Porsche 718 оснастили незвичним 7-діапазонним роботом - фото 412454

Porsche 718 оснастили незвичним 7-діапазонним роботом - фото 412455

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Джерело: motor1
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