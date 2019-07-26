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Порностудія пропонує клієнтам записувати секс на VR-камеру

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VR-окуляри допоможуть переживати приємні моменти на старості - фото 1
VR-окуляри допоможуть переживати приємні моменти на старості

Компанія VR Bangers, що створює порно в форматі віртуальної реальності, запустила програму Time Capsule ("Капсула часу") – технологічне рішення, яке дозволить людям записувати секс на камеру і знову "переживати" його в похилому віці.

Як повідомляє The Next Web, технологія дозволяє партнерам синхронно записувати та відтворювати ролики в віртуальній реальності. Клієнтам пропонують картинку якістю не менш 6K, а також можливість записати бінауральне аудіо, запах, температуру і дотики.

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VR Bangers описує Time Capsule як машину часу, яка допоможе людям перенестися в минуле, коли вони були молодими.

Порностудія пропонує клієнтам записувати секс на VR-камеру - фото 343865

Цілком природно, що з віком наші тіла стають все менш і менш привабливими, але це не означає, що наші глибинні бажання та пристрасть стосовно сексуального партнера також повинні розчинитися, – пишеться в прес-релізі компанії.

Коштують послуги Time Capsule недешево: просто зйомка обійдеться у 10 тисяч доларів, а за професійний монтаж і постпродакшн доведеться доплатити ще 5 тисяч. Гроші потрібні не тільки на обладнання, а й на оренду дорогих локацій.

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Джерело: thenextweb
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