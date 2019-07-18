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Штурм Зони 51: на PornHub почали масово шукати ролики з інопланетянами

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На PornHub новий сплеск активності - фото 1
На PornHub новий сплеск активності

Головною вірусною подією літа став жартівливий план штурму американської військової бази "Зона 51". На сторінку, присвячену зустрічі, у Facebook підписалося понад півтора мільйона людей, а мемів про це з'явилося ще більше. Не обійшлося й без "штурму" PornHub.

Мета "зустрічі" полягає нібито в тому, щоб всім натовпом накинутися на секретний об'єкт і нарешті з'ясувати, чи є прибульці на його території.

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Штурмувати "Зону 51" збираються 20 вересня, але підготовка до атаки йде вже повним ходом. Як саме – дізналися Mashable і Pornhub. Видання попросило порносайт розповісти, як часто інтернет-користувачі вбивають в пошуку запит "Зона 51". Виявилося, що часто: за чотири дні – 168 тисяч разів, хоча до цього попит на ролики з інопланетянами був приблизно нульовим.

Штурм Зони 51: на PornHub почали масово шукати ролики з інопланетянами - фото 341863

У статті Pornhub відзначається, що пік популярності запитів припав на друге липня – космічне порно шукали на 217% частіше. Сформувався навіть топ конкретних запитів: перші три з них включають хентай з інопланетянами, звичайний секс і гайд по їх заплідненню. На 16 місці опинилися прибульці-ксеноморфи, які можуть перетворюватися на людей.

Штурм Зони 51: на PornHub почали масово шукати ролики з інопланетянами - фото 341864

Найбільше порно з гуманоїдами привернуло людей від 18 до 24 років. Більш схильними до перегляду такого контенту виявилися жінки: вони шукали ролики на 33% частіше.

Штурм Зони 51: на PornHub почали масово шукати ролики з інопланетянами - фото 341866

У топі країн, які шукають порно з прибульцями, не виявилося США: коїтусом з мешканцями інших планет більше всіх зацікавилися чехи, аргентинці і білоруси. Україна випередила Канаду, але поступилася Сполученим Штатам.

Штурм Зони 51: на PornHub почали масово шукати ролики з інопланетянами - фото 341865

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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