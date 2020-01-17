Порносайт запропонував Меган Маркл роботу

Власники порносайту YouPorn запропонували дружині принца Гаррі, Меган Маркл, серйозну роботу. Герцогиня Сассекська, в разі її згоди, буде здійснювати нагляд над "благодійними зусиллями" сайту для дорослих.

У YouPorn сподіваються, що Меган Маркл зацікавиться цією творчою вакансією і в підсумку стане ідеальним "директором" інтернет-майданчику, оскільки зможе знайти креативні рішення і зуміє боротися із застарілим способом мислення.

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У YouPorn підкреслили, що вони із задоволенням займалися б благодійністю, проте стикаються з проблемою упередження з боку компаній і організацій. В результаті кошти сайту не приймають.

"Ви стали тим, хто пропонує творчі рішення і цікаві способи зробити світ кращим, тому ви ідеально підходите для цієї посади", – вважають представники сайту. Власники YouPorn не озвучили, яку зарплату вони пропонують герцогині, однак додали, що чекають від неї відповідь: "Ми з нетерпінням чекаємо вашої відповіді і приєднання до нашої сім'ї YouPorn".

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