Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Водохреще Голос країни

Порносайт запропонував Меган Маркл роботу

  • 13
Меган Маркл - фото 1
Меган Маркл / movieplayer

Власники порносайту YouPorn запропонували дружині принца Гаррі, Меган Маркл, серйозну роботу. Герцогиня Сассекська, в разі її згоди, буде здійснювати нагляд над "благодійними зусиллями" сайту для дорослих.

У YouPorn сподіваються, що Меган Маркл зацікавиться цією творчою вакансією і в підсумку стане ідеальним "директором" інтернет-майданчику, оскільки зможе знайти креативні рішення і зуміє боротися із застарілим способом мислення.

І ще: Меган Маркл вперше вийшла в світ після відмови від королівських привілеїв

У YouPorn підкреслили, що вони із задоволенням займалися б благодійністю, проте стикаються з проблемою упередження з боку компаній і організацій. В результаті кошти сайту не приймають.

"Ви стали тим, хто пропонує творчі рішення і цікаві способи зробити світ кращим, тому ви ідеально підходите для цієї посади", – вважають представники сайту. Власники YouPorn не озвучили, яку зарплату вони пропонують герцогині, однак додали, що чекають від неї відповідь: "Ми з нетерпінням чекаємо вашої відповіді і приєднання до нашої сім'ї YouPorn".

Порносайт запропонував Меган Маркл роботу - фото 380399

Читайте також: З'явилася реакція Єлизавети II на складення повноважень принцом Гаррі та Меган Маркл

Джерело: movieplayer
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Наскільки добре ти пам'ятаєш серіали з дитинства
  • Вчора, 14:00
  • 2375
Куди поїхати недорого у 2020 році: найкращі варіанти
  • Вчора, 16:21
  • 851
Щедрівки на Йордана: українські пісні на Водохреще 2020 (тексти)
  • Вчора, 17:10
  • 7835
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Порно