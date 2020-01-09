З'явилася реакція Єлизавети II на складення повноважень принцом Гаррі та Меган Маркл

Вчора, 8 січня, герцоги Сассекські здивували публіку рішенням скласти королівські обов'язки. Букінгемський палац відразу прокоментував заяву Меган Маркл і принца Гаррі. Тепер же стало відомо, як на рішення герцогів відреагували королева Єлизавета ІІ, принци Чарльз і Вільям.

Королева Великобританії Єлизавета II вкрай розчарована тим, що принц Гаррі і його дружина Меган Маркл вирішили скласти повноваження членів королівської родини, не обговоривши це з Букінгемським палацом. Як відомо, про своє безпрецедентне рішення герцог і герцогиня не попередили ні королеву, ні принца Уельського Чарльза – батька Гаррі.

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Крім того, газета вказує на досить "різку" відповідь Букінгемського палацу, в якій йдеться, що складання повноважень принца створить труднощі, а переговори з герцогом і герцогинею перебувають тільки на початковій стадії.

8 січня принц Гаррі і Меган Маркл повідомили в Instagram про бажання відмовитися від обов'язків старших членів королівської сім'ї і отримати фінансову незалежність від Букінгемського палацу. Подружжя відзначили, що хочуть створити власну благодійну організацію, а також планують жити не тільки у Великобританії, але і в Північній Америці.

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