Меган Маркл вперше вийшла в світ після відмови від королівських привілеїв

Дружина британського принца Гаррі Меган Маркл вперше вийшла в світ після того, як пара скандально відмовилася від королівських привілеїв.

Герцогиня Сассекська побувала в жіночому кризовому центрі в канадському місті Ванкувер.

І ще: З'явилася реакція Єлизавети II на складення повноважень принцом Гаррі та Меган Маркл

Повідомлення про візит Маркл з'явилося на офіційній сторінці центру у Facebook. "Подивіться, з ким ми сьогодні мали честь пити чай! Герцогиня Сассекська Меган Маркл заглянула до нас в гості, щоб обговорити нагальні питання, що стосуються жінок", – йдеться в повідомленні в соцмережі.

Нагадаємо, що 8 січня принц Гаррі і Меган Маркл відмовилися від звання членів королівської сім'ї. Вони більше не будуть представляти британську королівську сім'ю на офіційних заходах. Зазначається, що титули герцога і герцогині Сассекських подружжя за собою зберегло.

Читайте також: Меган Маркл і принц Гаррі показали в одному відео, яким був їхній 2019 рік