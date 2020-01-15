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Меган Маркл вперше вийшла в світ після відмови від королівських привілеїв

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Меган Маркл - фото 1
Меган Маркл / telegraph

Дружина британського принца Гаррі Меган Маркл вперше вийшла в світ після того, як пара скандально відмовилася від королівських привілеїв.

Герцогиня Сассекська побувала в жіночому кризовому центрі в канадському місті Ванкувер.

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Повідомлення про візит Маркл з'явилося на офіційній сторінці центру у Facebook. "Подивіться, з ким ми сьогодні мали честь пити чай! Герцогиня Сассекська Меган Маркл заглянула до нас в гості, щоб обговорити нагальні питання, що стосуються жінок", – йдеться в повідомленні в соцмережі.

Нагадаємо, що 8 січня принц Гаррі і Меган Маркл відмовилися від звання членів королівської сім'ї. Вони більше не будуть представляти британську королівську сім'ю на офіційних заходах. Зазначається, що титули герцога і герцогині Сассекських подружжя за собою зберегло.

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Джерело: telegraph
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