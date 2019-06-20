Порносайт дозволить зробити пропозицію коханій перед мільйонною аудиторією

Сайт YouPorn запропонував користувачам зробити пропозиції руки і серця на власному ресурсі за допомогою трансляції. Відео буде транслюватися на сайті протягом 24 годин.

Для здійснення своїх планів користувач повинен здобути перемогу в конкурсі. Брати участь можуть ті, хто подав відповідну заявку на сайті. Охочі повинні описати, чому вони гідні того, щоб зробити пропозицію на порноресурсі. Триватиме змагання до 18 липня цього року.

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На думку віце-президента компанії, подібний момент в житті пари – це незабутній досвід, який зробить любовну історію унікальною.

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