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Порносайт дозволить зробити пропозицію коханій перед мільйонною аудиторією

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Освідчитися коханій можна перед юзерами порносайту - фото 1
Освідчитися коханій можна перед юзерами порносайту / menwit

Сайт YouPorn запропонував користувачам зробити пропозиції руки і серця на власному ресурсі за допомогою трансляції. Відео буде транслюватися на сайті протягом 24 годин.

Для здійснення своїх планів користувач повинен здобути перемогу в конкурсі. Брати участь можуть ті, хто подав відповідну заявку на сайті. Охочі повинні описати, чому вони гідні того, щоб зробити пропозицію на порноресурсі. Триватиме змагання до 18 липня цього року.

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На думку віце-президента компанії, подібний момент в житті пари – це незабутній досвід, який зробить любовну історію унікальною.

Порносайт дозволить зробити пропозицію коханій перед мільйонною аудиторією - фото 335530

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Джерело: metro
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