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Секс-експертка розповіла, чому жінки перестають спати зі своїми партнерами (18+)
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Якщо ви коли-небудь втрачали бажання займатись сексом, то ви не одні з такою проблемою. Секс-експертка розповіла, чому таке трапляється у жінок.
Секс-експертка з Австралії Надя Бокоді допомагає людям розв'язувати проблеми у стосунках, а також веде свій профіль в соцмережі Instagram, де має доволі широку публіку у 59 тисяч підписників. Нещодавно вона розповіла, чому всіх нас "годували брехнею" про бажання жінок у ліжку та чому у красунь зникає бажання займатись коханням зі своїми партнерами.
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"Ми з хлопцем припинили займатись сексом. Це трапилось однієї ночі, коли ми лягали спати. Жінки регулярно втрачають інтерес до інтиму, коли стосунки стають тривалими. Принаймні, втрачають інтерес саме до своїх партнерів. Це і є ключовим тут, оскільки це часто помилково трактують, як зниження жіночого лібідо", – пояснила Бокоді.
Вона додала, що, як правило, потяг до свого хлопця можна зникати вже за кілька років стосунків. До того ж у суспільстві звикли до думки, що жінки просто обмінюють фізичну близькість та прихильність з боку чоловіків, що теж є неправдою. Жінкам також хочеться сексу, але жодна любов не може довго зберігати іскру жіночого бажання.
"Я не цинік. Сексуальна апатія може призвести до фіналу ваших стосунків, але також може стати попереджувальним знаком, що треба щось змінювати", – наголошує експерт.
За її словами, справді є спосіб знову повернути полум'я пристрасті у стосунки. І все доволі просто, адже під час ризикованих подій чи випробовування чогось нового виділяється гормон дофамін, який і сприяє бажанню інтиму.
"Тож такі заходи, як нічні побачення чи нові місця для вас обох можуть допомогти розпалити багаття бажання. Правда у тому, що відсутність пристрасті захоплює більшість пар на певному етапі. Ми просто не чуємо про це, бо ця тема огорнута соромом. Але навіть якщо це незручно, то потрібно розв'язувати проблему та обговорювати її", – підсумувала Бокоді.
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