Pornhub відкрив безкоштовний преміум-доступ для італійців

Один з найпопулярніших порносайтів у світі Pornhub відкрив італійцям безкоштовний преміум-доступ через коронавірусну інфекцію.

Італійський уряд для профілактики інфекції заборонив жителям закритих на карантин провінцій виходити на вулицю. Люди можуть з'явитися на вулиці тільки з письмовим документом.

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Щоб допомогти італійцям, які змушені будуть провести тижні у себе вдома, сайт відкрив преміальний доступ до роликів безкоштовно. Крім того, Pornhub пожертвує італійцям процентний дохід зі своєї платформи ModelHub за березень.

Преміум-доступ на порносайті для жителів Італії буде безкоштовним до 3 квітня. Повідомляється, що таке ж рішення прийняв порносайт xHamster, що збільшило приплив аудиторії на 22%.

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