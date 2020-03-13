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Pornhub відкрив безкоштовний преміум-доступ для італійців
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Один з найпопулярніших порносайтів у світі Pornhub відкрив італійцям безкоштовний преміум-доступ через коронавірусну інфекцію.
Італійський уряд для профілактики інфекції заборонив жителям закритих на карантин провінцій виходити на вулицю. Люди можуть з'явитися на вулиці тільки з письмовим документом.
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Щоб допомогти італійцям, які змушені будуть провести тижні у себе вдома, сайт відкрив преміальний доступ до роликів безкоштовно. Крім того, Pornhub пожертвує італійцям процентний дохід зі своєї платформи ModelHub за березень.
Преміум-доступ на порносайті для жителів Італії буде безкоштовним до 3 квітня. Повідомляється, що таке ж рішення прийняв порносайт xHamster, що збільшило приплив аудиторії на 22%.
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