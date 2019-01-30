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Порно-Оскар 2019: оголошені найгарячіші актриси та фільми (18+)
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У Лас-Вегасі відбулася церемонія нагородження премією AVN за внесок у доросле кіно, і це навіть крутіше за Оскар. Дивися, які порноакторки стали найкращими в своїй професії минулого року!
Номінацій на найвідвертішу кіноцеремонію AVN значно більше, ніж на Оскарі, тож ми обрали для тебе найцікавіші з них. Традиційно імена актрис і назви фільмів українською ми не перекладаємо, адже так тобі буде легше знайти їх в мережі ;)
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Годі прелюдій – оголошуємо тріумфаторів минулого року!
Найкраща АКТРИСА РОКУ: ANGELA WHITE
Другий рік поспіль австралійка забирає собі найславетніший титул. Схоже, що всі ми живемо в епоху Анжели Вайт, про що обов'язково будуть писати енциклопедії майбутнього. Все інше забудеться, а фільми з нею залишаться. І виростуть діти, яких під ці фільми зачали.
Найкраща актриса лесбійського порно: Charlotte Stokely
На церемонії нагорода в цій категорії вручається першою. Така ось традиція, і ми зовсім не проти. Шарлотті – 32 роки, ця американська блондинка знімається у порно з 2005-го, при цьому на AVN перемагає вперше. Сюрприз!
Найкраща дебютантка: IVY WOLFE
Дуже прудка і гаряча дівчина з великим майбутнім! Красуні 22 роки, що не заважає їй чудово грати ролі школярок.
Найкраща жіноча роль: Eliza Jane (фільм "A TABOO PARODY")
У фільмі Еліза грає 18-річну дівчину, яка хоче возз'єднатися з батьками, які залишили її в притулку. Але її мріям заважає нескінченна сексуальна експлуатація.
Найкраща жіноча роль у кліпі: ANGELA WHITE
Анжела відхопила величезну кількість нагород, в тому числі в ключових категоріях. Схоже, вона не здається і з усім завзяттям маніакально віддає себе творчості. Цю статуетку вона отримала за відео "WHO'S BECKY?" / "GAMES WE PLAY".
НайкРАЩА ЖІНОЧА груповуха: IVY WOLFE, ELIZA JANE & JENNA SATIVA
У маленькому шедеврі "A FLAPPER GIRL STORY" Дженна Сатіва телепортується в 1920-і, і опиняється в незвичайному клубі для лесбійок, де колись працювала її бабуся.
Найкращий екшн-трилер: The Possession of Mrs. Hyde
Дуже смілива і вільна екранізація книги Роберта Стівенсона. Можливо, взагалі найкраща в історії. Думкусамого Стівенсона, на жаль, ми не почуємо, проте впевнені, що письменник залишився б задоволений результатом. Фільм також отримав статуетки за найспекотнішу секс-сцену та найкращу режисуру.
НайкРАЩИЙ лесбійський ФІЛЬМ: ANGELA LOVES WOMEN 4
За дивним збігом в минулому році переможцем був попередник цієї картини – Angela Loves Women 3. Звісно, з Анжелою Вайт.
Найкращий лесбійський серіал: WOMEN SEEKING WOMEN
І знову переможцем став серіал, вже відзначений аналогічною нагородою рік тому. Секс теж любить стабільність! Кількість серій епосу "Жінки шукають жінок" перевалила за півтори сотні і продовжує рости, як на віагрі.
НайКРАЩЕ КІНО НА анальну ТЕМУ: FIRST ANAL 6
А ось в цій популярній категорії лідер змінився. Минулоріч переможцем оголошували третю частину Anal Savages. Дуже висока конкуренція в цьому жанрі, лауреати на рівних боряться за нагороду... Відмінна назву для фільму, до речі!
НайКРАЩИЙ САДОМАЗОФІЛЬМ: HOTWIFE BOUND
Цей фільм – особлива суміш кінострічок "Дев'ять з половиною тижнів" і "50 відтінків сірого". Фільм вчить нас не тільки любити своїх ближніх, а й розділяти з ними будь-який біль.
НАЙКРАЩА КОМЕДІЯ: LOVE IN THE DIGITAL AGE
Не знаємо, наскільки "Любов у цифрову епоху" є дотепним фільмом: ми ж зазвичай все це дивимося без перекладу і жартів не розуміємо. У будь-якому випадку, такі картини покликані піднімати настрій і без слів, а з цим стрічка справляється на "Оскар"!
НайКРАЩА ДРАМА: AFTER DARK
Перший повнометражний фільм з сюжетом від сервісу vixen.com. Торі Блек в ньому грає дівчину, яка активно шукає пригод у нічному Лос-Анджелесі.
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