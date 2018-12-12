Українці роблять це частіше за сусідів: PornHub підбив підсумки 2018 року

Що дивилися українці на PornHub у 2018 році

Популярний ресурс PornHub підготував звіт за 2018 рік. Результати вас вразять.

У 2018 році українці почали частіше дивитися фільми для дорослих. Якщо у 2017-му році Україна була на 27-му місці, то у 2018-му – піднялася на 11 позицій, і тепер закріпилася на 16 позиції. У рейтингу Україна обійшла Росію, Аргентину, Швецію та Південну Африку.

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Також українці цьогоріч проводили більше часу на сайті. У середньому на 21 секунду. Середній час перебування користувача з України на PornHub складає 10 хвилин і 26 секунд. Для порівняння, найдовше "моніторять" сайт філіппінці – 13 хвилин і 50 секунд.

Також у 2018-му році на 40% збільшилася кількість мобільних користувачів ресурсу. Це, до слова, найвищий приріст у ТОП-20 рейтингу. Маємо підозру, що це пов'язано із запуском 4G в нашій країні. Крім того, в українців змінилися вподобання.

"Стає очевидним, що суттєвий приріст трафіку українців відбувся завдяки новим користувачам. Про це свідчить кількість змін у їхніх найпопулярніших запитах за останній рік. "Anime" виросло на 367% або на 40 пунктів, щоб стати №1 у пошуку. Після йде "sex", який піднявся на 380 пунктів", – йдеться у звіті PornHub.

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