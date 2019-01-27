Дівчина тижня: сексуальна та розкута австралійська НЮ-модель Антея Пейдж (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Антея Пейдж – спокуслива модель з Австралії, яка зводить з розуму чоловічу половину людства своєю розкутістю.

Антея Пейдж – 25-річна розкута модель з Австралії. Красуня не соромиться нічого, що постійно доводить своїми оголеними фотосесіями. Прекрасна Антея знімалася для найкращих чоловічих журналів, серед яких і Playboy.

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Рік народження: 1993 (25 років);

Рідне місто: Брісбен (Австралія);

Ріст: 177 см;

Параметри: 86-61-89 см.

Антея стала моделлю зовсім недавно: більшу частину юності дівчина вела абсолютно звичайне студентське життя. Красуня здобула популярність завдяки своїм еротичним знімкам. Кілька вдалих фотосесій – і Антея відразу потрапила у “дамки”, отримавши контракти з найкращими модельними агентствами світу.

Після цього Антея знялася для нового видання Treats! Фотографії вийшли настільки гарячими, що популярність цього випуску просто зашкалила. Фотографи та видавці відразу зрозуміли, з ким потрібно працювати, і стали запрошувати Антею Пейдж частіше. Тому дівчина так часто з'являється на обкладинках чоловічих журналів.

Зйомка для Treats!

Зйомка для Playboy

Зйомка для Playboy

Зйомка для Playboy

До того, як Антея стала співпрацювати з модними журналами, працювала на азіатському модельному ринку. Щоправда, її краса більше користується попитом у США і Європі.

Молода, сексуальна та спокуслива модель відмінно демонструє свою розкутість у численних фотосесіях. Красуня зводить з розуму своєю природною красою. Переконайся сам:

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