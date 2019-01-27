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Дівчина тижня: сексуальна та розкута австралійська НЮ-модель Антея Пейдж (18+)
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Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Антея Пейдж – спокуслива модель з Австралії, яка зводить з розуму чоловічу половину людства своєю розкутістю.
Антея Пейдж – 25-річна розкута модель з Австралії. Красуня не соромиться нічого, що постійно доводить своїми оголеними фотосесіями. Прекрасна Антея знімалася для найкращих чоловічих журналів, серед яких і Playboy.
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Рік народження: 1993 (25 років);
Рідне місто: Брісбен (Австралія);
Ріст: 177 см;
Параметри: 86-61-89 см.
Антея стала моделлю зовсім недавно: більшу частину юності дівчина вела абсолютно звичайне студентське життя. Красуня здобула популярність завдяки своїм еротичним знімкам. Кілька вдалих фотосесій – і Антея відразу потрапила у “дамки”, отримавши контракти з найкращими модельними агентствами світу.
Після цього Антея знялася для нового видання Treats! Фотографії вийшли настільки гарячими, що популярність цього випуску просто зашкалила. Фотографи та видавці відразу зрозуміли, з ким потрібно працювати, і стали запрошувати Антею Пейдж частіше. Тому дівчина так часто з'являється на обкладинках чоловічих журналів.
До того, як Антея стала співпрацювати з модними журналами, працювала на азіатському модельному ринку. Щоправда, її краса більше користується попитом у США і Європі.
Молода, сексуальна та спокуслива модель відмінно демонструє свою розкутість у численних фотосесіях. Красуня зводить з розуму своєю природною красою. Переконайся сам:
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