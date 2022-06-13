PornHub звільнив свого єдиного співробітника з Росії

Путін із повномасштабним вторгненням в Україну погіршив життя росіянам по всьому світу. Їх зневажають, не хочуть мати нічого з ними спільного та навіть звільняють з роботи.

От, наприклад з PornHub звільнили єдиного співробітника з Росії. Він обіймав у компанії посаду SMM-менеджера. Про це він написав у своєму телеграмі.

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Чоловік побідкався, що віддав компанії 6 років свого життя. Але він заздалегідь розумів, що його звільнять. Це він відчував через тиждень після повномасштабного вторгнення.

Я чекав найгірших радикальних рішень від офісу, яких насправді не траплялося. Щодо моєї роботи, я зрозумів, що все стало на стоп і було очевидно, що стоп цей дуже надовго, – сказав він.

Росіянин додав, що не був у самому штаті компанії. Натомість він працював за контрактом. І тривало це упродовж 6 років. Спочатку його контакт у компанії заморозили, а потім узагалі розірвали.

Він також додав, що його обурює війна в Україні. Зокрема убиті мирні мешканці та все, що зараз відбувається у нашій державі. А ще він засмучений через припинення роботи на PornHub, адже свою роботу він любив.

А ми дуже любимо свою країну. І якби його земляки не сходили з розуму з імперськими амбіціями, то наша держава продовжувала б свій розвиток і процвітання. Тепер же нам потрібно вибороти перемогу та відбудувати все те, що окупанти знищили!

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