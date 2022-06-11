Міністр оборони віддав особистий багі на потреби української розвідки

Швидко й ефективно виконувати бойові завдання допомагають багі. Таку прохідну машину з власного гаража передав нашим бійцям на передову Олексій Резніков.

Так, Міністр оборони України Олексій Резніков вирішив зробити ще один не менш важливий вклад для пришвидшення перемоги України над окупантами. Чиновник віддав свій багі українській розвідці.

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За його словами, така машина дозволить бійцям швидко дістатися потрібної точки, виконати завдання і повернутися живими. До того ж на неї можна встановити великокаліберний кулемет, протитанковий комплекс із керованими ракетами або автоматичний гранатомет.

Перед відправкою на фронт Резніков особисто протестував багі. Також він зазначив, що авто провели повне ТО та перефарбували. Чиновник додав, що навіть на найскладніших ділянках, де інші автомобілі не проїдуть, цей багі може легко рухатися на швидкості понад 80 кілометрів на годину.

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