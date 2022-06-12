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війна Kalush

Український гурт Dakh Daughters зібрав круглу суму для України на концерті Шона Пенна

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Dakh Daughters виступили в Лос-Анджелесі - фото 1
Dakh Daughters виступили в Лос-Анджелесі / facebook

Голлівудський актор Шон Пенн з перших днів повномасштабної російсько-української війни підтримує Україну. Кінозірка організував благодійний концерт, спеціальним гостем на якому став гурт Dakh Daughters.

Так, захід на підтримку України пройшов у Лос-Анджелесі в театрі Hollywood Palladium. На концерті Dakh Daughters вдалося зібрати понад мільйон доларів для українців.

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Дівчата з фрік-кабаре приїхали за океан, щоб розповісти світові про війну у рідній країні. Про це учасниці Dakh Daughters повідомили на своїй сторінці у Facebook.

Мали честь бути частиною благодійного вечора, організованого CORE на чолі з Шоном Пенном та Анн Лі, під час якого було зібрано понад мільйон доларів. Дякуємо за цю можливість! Стоїмо! – розповіли артистки.

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