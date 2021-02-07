Pornhub змінює правила реєстрації: потрібно показати паспорт

Pornhub запустив пілотний проєкт реєстрації для нових користувачів, впроваджуючи паспортний контроль. Перевіряти документи буде не програма, а живий модератор.

Популярний порноресурс Pornhub вимагатиме від нових користувачів при реєстрації надіслати фотографію паспорта або іншого документа державного зразка, який засвідчує особу. Крім цього, потрібно буде прикріпити приватне фото. Перевіряти документи буде не програма, а живий модератор.

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Новий проєкт реєстрації запустили після скандалу, який стався в грудні минулого року. У New York Times вийшла стаття журналіста Ніколаса Крістофа "Діти Pornhub". У ній розповідалося, як компанія закриває очі на відео зі зґвалтуванням неповнолітніх, торгівлю людьми і публікацію роликів з колишніми, які займаються сексом або оголені.

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