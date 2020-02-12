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Pornhub запустив сервіс валентинок, в якому кожен може отримати привітання від порнозірки

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Pornhub запустив сервіс валентинок, в якому кожен може отримати привітання від порнозірки - фото 1

До Дня святого Валентина популярний ресурс Pornhub запустив сервіс валентинок. Тепер там можна замовити привітання від однієї з порнозірок.

Так, користувачі можуть замовити оригінальне привітання від порнозірки. В акції беруть участь Аса Акіра, Род Джексон, комік Раян Крімер та інші.

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Крім цього, за традицією, одинакам, які відвідають порносайт у День всіх закоханих, Pornhub подарує втішний приз – преміум-підписку на контент для дорослих. У минулому році цією пропозицією скористалися понад три мільйони осіб.

Pornhub запустив сервіс валентинок, в якому кожен може отримати привітання від порнозірки - фото 385559

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Джерело: mashable
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