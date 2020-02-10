Лисий з Brazzers показав свої звичайні будні поза порно: відео

Відомий порноактор Джонні Сінс (справжнє ім'я Стів Вульф), якого також знають просто як лисого з Brazzers, вирішив прочинити завісу своїх звичайних днів. Що робить зірка фільмів для дорослих поза роботою – дивіться далі.

41-річний Стів Вульф знімається у порно вже багато років, однак досі його впізнають не лише під псевдо Джоні Сінс, а як лисого з Brazzers. Він встиг стати зіркою мемів, а також завести власний блог на Youtube. Нещодавно чоловік зняв ролик, у якому показує свій звичайний день без зйомок. Будні Стіва не надто відрізняються від інших людей. До того ж, на цьому ролику він вдягається, що реально шокувало фанатів його творчості.

І ще: Порно-Оскар 2020: визначені найгарячіші актриси фільмів для дорослих (18+)

Ранок Сінса виглядає так: підіймається за будильником або за побажаннями його двох собак, чистить зуби, вдягається та варить каву. Далі актор відповідає на популярні питання від підписників. Приміром, у житті він використовує і реальне ім'я, і псевдонім. Все залежить від того, з ким розмова. Але насправді йому більше подобається саме псевдо Джонні.

Також у фітнес-тренера (не дарма Стів у такій хорошій формі) спитали, чи є у нього таланти. На це чоловік весело відповів, що один з них всім відомий, а у решті справ він не настільки хороший. Також актор розповів, що з підліткового віку підпрацьовував у різних сферах, а у 26 почав ходити на кастинги у фільми для дорослих. Більше дізнавайтесь у відеоблозі "лисого з Brazzers":

Читайте також: Чим відрізняється секс у порно та реальному житті: відео, яке все розставить на свої місця