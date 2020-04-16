Pornhub запустив новий сайт з дуже брудними відео

Популярний порносайт Pornhub створив альтернативний сайт Scrubhub для фанатів справді брудних відео. Але це зовсім не те, що ви могли уявити.

Портал Scrubhub є пародією на порносайт, яку запустив сам Pornhub разом з творцями Amazon Dating. А суть контенту полягає у митті рук, тобто на записах з екстравагантними назвами, але цим важливим процесом не лише в період пандемії.

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"Ми хотіли зробити щось настільки повсякденне як миття рук чимось веселим. І зробили це єдиним відомим нам способом - жартом, який зайшов надто далеко", – діляться в Scrubhub.

Що можна побачити на новому сайті:

"Великий шоколадний волохань готовий намокнути заради печива"

"Медсестра з натуральними руками стає чистою. Попалась на камеру"

"Подивись, що Аса Акіра робить перед тим, як завестись на кухні. Ти не повіриш"

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