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Відверті відео та голі онлайн-трансляції: як порнозірка допомагає хворим на коронавірус

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Порноактриса Мейтленд Ворд - фото 1
Порноактриса Мейтленд Ворд / instagram

Американська порноактриса Мейтленд Ворд вирішила зробити свій внесок в боротьбу з коронавірусом. Виручені гроші від пікантних роликів та онлайн-трансляцій красуня відправить тим, хто допомагає інфікованим коронавірусом.

Так, актриса фільмів для дорослих Мейтленд Ворд записала кілька відвертих відеороликів і запропонувала їх купити своїм шанувальникам. Всі виручені кошти вона перерахує організаціям, які допомагають в боротьбі з небезпечною інфекцією.

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Також порнозірка щотижня влаштовує платні онлайн-трансляції з "родзинкою" – в процесі спілкування актриса оголюється. Такі сеанси приносять їй не менше однієї тисячі доларів.

Ворд збирається зароблені гроші направити на благодійність. За словами актриси, коли майже всі люди планети перебувають вдома на карантині, саме час пропонувати їм інтимні ролики і ефіри та збирати гроші для допомоги тим, хто заразився COVID-19.

Відверті відео та голі онлайн-трансляції: як порнозірка допомагає хворим на коронавірус - фото 397205

Відверті відео та голі онлайн-трансляції: як порнозірка допомагає хворим на коронавірус - фото 397206

Відверті відео та голі онлайн-трансляції: як порнозірка допомагає хворим на коронавірус - фото 397207

Відверті відео та голі онлайн-трансляції: як порнозірка допомагає хворим на коронавірус - фото 397208

Відверті відео та голі онлайн-трансляції: як порнозірка допомагає хворим на коронавірус - фото 397209

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Джерело: mirror
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